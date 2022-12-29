قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «الصين تبدأ رسميا في تصنيف كورونا كمرض معدٍ»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «الصين تبدأ رسميًا في تصنيف فيروس كورونا كمرض معدٍ».

وقال التقرير: «بعد نحو ثلاثة أعوام من تدابير الإغلاق المشددة، التي فرضتها الصين لمجابهة جائحة كورونا، دخلت البلاد مرحلة جديدة، بإعلان اللجنة الصحية الوطنية تخفيض تصنيف كوفيد رسميا إلى مرض معدٍ من الفئة باء، وذلك اعتبارا من الثامن من شهر يناير المقبل».

وأضاف: «بهذه التطورات، سيتم إلغاء الحجر الصحي المفروض على القادمين من الصين، بقضاء 5 أيام في العزل، ومع استمرار إجراء اختبار الإصابة قبل الوصول بـ48 ساعة، وإلغاء الحد الأقصى لأعدد الرحلات المسموح بها يوميا، والبدء في تلقي طلبات الحصول على جوازات السفر للسائحين الصينيين الراغبين في مغادرة البلاد بالإضافة لحجز مقاعد الطائرة بالكامل للمسافرين بدلا من سياسة حجز 75% فقط من المقاعد، والتي تم إنتاجها لتقليل مخاطر انتشار الفيروس».

وتابع: «القرار الصيني أثار ردود فعل دولية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات والوفايات داخل المدن الصينية، والتي أشارت بعض التقارير المحلية والدولية عن وصول حجم الإصابات فيها إلى مليون شخص يوميا تقريبا».

واستطرد: «القرار دفع الولايات المتحدة إلى إعلان إلزام القادمين من الصين أو هونج كونج بإجراء اختبار كوفيد 19 اعتبارا من الخامس من يناير، وإيطاليا أعلنت موقفا مماثلا، حيث قررت فرض قيود صارمة حال ظهور سلالة جديدة من الفيروس لتنضما إلى الهند واليابان وتايوان الذين اتخذوا خطوات مماثلة».