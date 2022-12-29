قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن زيت الزيتون السوري وموقعه في أسواق العالم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زيت الزيتون السوري يتجه لاستعادة موقعه في الأسواق العالمية»، حيث قد يتمكن زيت الزيتون السوري من استعادة مقعده في الأسواق العالمية بوفرة وبشكل يفوق التوقعات.

زيت الزيتون السوري

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إنتاج زيت الزيتون السوري، يُتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى 125 ألف طن مقابل 80 ألف طن العام الماضي، لافتا إلى أنّه رغم انتعاش إنتاج زيت الزيتون خلال العام الحالي، إلا أنّه ما يزال أقل من مستويات الإنتاج قبل 11 عاما، حيث احتلت سوريا المرتبة الرابعة عالميا في موسم 2011-2012 بإنتاج قدره 190 ألف طن، ولكن تراجعت سوريا بسبب انخفاض الإنتاج.

التغيرات المناخية وأثرها على شجر الزيتون

وتابع التقرير، أنّ التغيرات المناخية وعدم تقديم الخدمات اللازمة لشجرة الزيتون من أجل الحصول على زيت الزيتون، أديا إلى تراجع إنتاج زيت الزيتون، وفي إطار البحث عن أسباب تراجع الإنتاج، يرى صنّاع زيت الزيتون في سوريا، أنّ التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص الوقود على خلفية أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

وأتمّ التقرير، أنّ القائمين على صناعة زيت الزيتون في سوريا، يتمنون أن تعود إلى سابق عهد رواجها، لأن سوريا هي الموطن الأصلي لأشجار الزيتون التي تفوق 90 مليون شجرة، 80% منها في مرحلة الإنتاج.