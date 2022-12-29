اتحاد الغرف السياحية لقناة القاهرة الإخبارية: مستعدون لاستقبال الوفود من كل دول العالم

قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، إن ميادين المحافظات السياحية والفنادق والمطاعم استعدت لاستقبال وفود السياحة الأجنبية والعربية لقضاء الساعات الأولى من العام الجديد في أرض مصر.

المدن تتزين بأجواء الكريسماس

وأضاف خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة السياحة بمساهمة مع رجال الأعمال، تشاركوا في تهيئة أجواء ميادين المدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بأجواء الكريسماس بإنارة الشوارع والميادين بشكل احتفالي يبعث على البهجة في نفوس السائحين.

بالتزامن مع أعياد الميلاد، أشار إلى أن نسبة الانشغالات وصلت إلى نحو 80% في فنادق محافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ، كما تخطت نسبة الحجوزات في المراكب السياحية «نايل كروز» المتوجهة إلى الأقصر وأسوان في الأيام الماضية التي تستمر حتى نهاية الشتاء إلى 90%، لافتًا إلى أن الألمان والإسبان من أكثر جنسيات الدول الأوروبية مجيئًا لمصر لقضاء شهور الشتاء في محافظتي الأقصر وأسوان.

نسبة الانشغالات وصلت إلى نحو 80%

وأرجع «هزاع» زيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة إلى جهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم، إذ حضرت وفود من أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ودول الخليج.

وتابع عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية أن العاملين في قطاع السياحة حصلوا على دورات تدريبية في كيفية التعامل مع السائح، ولها أثر كبير في تفادي بعض المواقف السلبية التي يتعرض لها نتيجة سوء فهم أو عدم التواصل معه بشكل سليم.