الإعلام الحربي الأوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: إسقاط 45 صاروخا روسيا و11 طائرة مسيرة

قال غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، إنه في تمام السابعة صباحًا بتوقيت كييف، سمع دوي صافرات الإنذار في جميع الأراضي الأوكرانية، ما أدَّى إلى إسقاط 54 صاروخًا روسيًا.

وأضاف «مناف»، لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك قرابة 11 طائرة مسيرة اُستهدفت، وفق ما تداولته وسائل الإعلام الحربي الأوكراني، وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية.

وأوضح عضو هيئة الإعلام الحربي، أن بعض الصواريخ الروسية تمكنت من تحقيق أهدافها، وضربت البنية التحتية في كييف ومناطق أخرى.

وأكد غيث مناف، أن المناطق الجنوبية هي الأخرى تشهد معارك ساخنة، إذ أعلن الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا، استهدافه 12 صاروخًا، كانت تنوي استهداف مناطق بعينها.

وذكر أنه منذ نحو نصف ساعة، أسقط الدفاع الجوي بعضًا من الصواريخ، وصدَّ بعض الهجمات الصاروخية القادمة من البحر الأسود.