جمعية رجال أعمال الإسكندرية: مبادئ «وثيقة الدولة» تشجع المنافسة وتعظم دور القطاع الخاص

أكد الدكتور شريف الديواني، الخبير والمستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية مبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة لتعظيم دوره، ما يدعم أهداف البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

الديواني: وثيقة ملكية الدولة محفزة للاقتصاد ومشجعه للاستثمار

قال الدكتور شريف الديواني، إنَّ إعلان الحكومة موافقة الرئيس السيسي على وثيقة ملكية الدولة ومبادئها التي تتمحور حول تشجيع المنافسة وتعظيم دور القطاع الخاص ومعيار المنافسة وحماية المستهلك، يأتي في توقيت نحتاج فيه لقرارات محفزة للاقتصاد ومشجعة ومطمئنة.

وأضاف «الديواني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الإصلاحات المنتظرة من وثيقة ملكية الدولة هو مراعاة المنافسة المتكافئة وذلك من خلال عمل لجنة جاري تشكيلها لمتابعة تفعيل والوثيقة على أرض الواقع وأن يكون دور الدولة في الاقتصاد محدد وإدارة المخاطر.

الوثيقة.. إعلان مبادئ واتجاهات وأهداف

وتابع المستشار الاقتصادي، «الوثيقة بمثابة إعلان مبادئ واتجاهات وأهداف، وننتظر من لجنة المتابعة ضبط الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحديد دور كل منهما وتعظيم دور الأخير، وبالتالي الموافقة في حد ذاتها مبشرة بالخير ومشجعة للمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج على ضخ رؤوس أموال وإقامة مشروعات ما سيساهم في تعافي الاقتصاد تدريجيا».

أكد «الديواني»، على اتفاق تلك الخطوة مع توقعينا برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي، ما يتماشى مع التوجه الاقتصادي الحالي لمصر القائم بالأساس على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص وحرية السوق، وبالتالي البرنامج الإصلاحي والوثيقة متوافقين وداعمين للنشاط والحياة الاقتصادية في مصر.