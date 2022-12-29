وزارة الثقافة تحتفي بالراحل شاكر عبدالحميد في مؤتمر الأدباء

أعلن مؤتمر الأدباء، الذي افتتحت فعالياته اليوم، تفاصيل الاحتفاء بالراحل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، وقال الدكتور حمدي سليمان الأمين العام للمؤتمر، إنه سيتم تكريم اسم الدكتور شاكر عبدالحميد ضمن الاحتفاء به خاصة أن المؤتمر يحمله اسمه.

مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة أعماله الفكرية

وأضاف حمدي سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعداد مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة أعماله الفكرية والنقدية، والمترجمات في النقد الأدبي وفي الفن التشكيلي والسينما والبحوث والدراسات المنشورة والإشراف على طلبة الدراسات العليا والمساهمات في الوزارة، كما ينظم المؤتمر معرضا لكتب الناقد الكبير ضمن الفعاليات التي تستمر على مدار 4 أيام.

وتطلق وزارة الثقافة تزامنا مع فعاليات المؤتمر اختيار محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، التي تستمر لمدة عام وتقام بالتعاون بين الوزارة ومحافظة الوادي الجديد.

أبرز المعلومات عن الدكتور شاكر عبدالحميد

وتولى شاكر عبدالحميد وزارة الثقافة في 2011، بوزارة الدكتور كمال الجنزوري، كما عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

حصل على العديد من الجوائز منها «جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية» بالأردن عام 1990، و«جائزة الدولة للتفوُّق في العلوم الاجتماعية» مصر 2003.