وزيرة الثقافة تنيب رئيس هيئة الكتاب لافتتاح حفل مؤتمر الأدباء

أنابت الدورة نيفين الكيلاني، الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب، لافتتاح فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لحفل أدباء مصر في محافظة الوادي الجديد، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، ويرأسها الكاتب الكبير محمد سلماوي.

وتستمر على مدار 4 أيام، وتأتي هذه الدورة بعد توقف عامين بسبب كورونا، وتحمل عنوان «الفعل الثقافي ومشكلة المعنى»، وستدور الفعاليات حول مناقشة هذا العنوان.

350 كاتبا مشاركا في مؤتمر الأدباء

وقال الدكتور حمدي سليمان الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفعاليات تقام بمسرح وسينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد لأول مرة، ويشارك بها 350 كاتبا وأديبا وإعلاميا من مختلف أقاليم مصر، وتقام الفاعليات تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الودي الجديد

وأشار «سليمان» إلى أن المؤتمرمجموعة من الجولات الأثرية وعدد من زيارات للمشروعات الجديدة التي أقامتها المحافظة لإظهار التطور المعماري والبنية التحتية بالمحافظة.

وتشهد دورة الافتتاح تكريم عدد من الأدباء والنقاد، فضلا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين، كما يلقي الضوء على المحافظة المضيفة ومبدعيها.