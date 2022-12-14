وزيرة الثقافة ودرية شرف الدين تقدمان العزاء في صلاح فضل بمسجد المشير «صور»

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على تقديم واجب العزاء في الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، المقام حاليا، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوافد عدد من المثقفين وتلاميذ ومحبي الدكتور صلاح فضل، على العزاء، أبرزهم؛ الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائبة ضحى عاصي، والشاعرة فاطمة ناعوت.

وتلقت لميس صلاح فضل، واجب العزاء في الناقد الدكتور صلاح فضل، وعدد من أفراد أسرة الراحل.

ورحل صلاح فضل، صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.