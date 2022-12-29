طرق الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم من على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

تقدم أكثر من 14 ألف شخص لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، و3197 وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال»، ويمكن الحصول على النتائج من رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022، لـ 14 محافظة وهي المسابقة التكميلية، بعد اجتياز عدد 11990 للامتحان الإلكتروني في المسابقة الأصلية.

طرق الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم من بوابة الوظائف الحكومية 2022

- الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022.

- كتابة الرقم القومي.

- الحصول على النتيجة بالتفصيل.

محافظات نتيجة المسابقة التكميلية:

- القاهرة.

- قنا.

- الشرقية.

- الأقصر.

- الجيزة.

- سوهاج.

- أسوان.

- القليوبية.

- مطروح.

- جنوب سيناء.

- أسيوط.

- السويس.

- البحر الأحمر.

- بورسعيد.

أعداد المتقدمين للمسابقة التكميلية:

- تقدم للمسابقة عدد 5765 شخصًا.

- انطبقت الشروط على 4863 متقدماً.

- حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497 شخصًا.

- اجتاز الاختبار الإلكتروني لـ 1656 متقدماً.

مسابقة 30 ألف معلم في سطور

- تم فتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي.

- التقديم تم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

- تقدم للمسابقة 89394 متقدماً لشغل 14813 وظيفة.

- انطبقت الشروط على 60695 متقدماً.

- حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدماً.

- اجتاز الاختبار الإلكتروني 14530 متقدماً في 27 محافظة.

تفاصيل المسابقة التكميلية

- تم فتح باب التقديم في مسابقة شغل 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في الفترة من 14 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

- التقديم تم في 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة.

- 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.