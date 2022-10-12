اليوم.. بدء التقديم في المسابقة التكميلية لتعيين معلمي رياض الأطفال

تنطلق اليوم الأربعاء، المسابقة التكميلية لتعيين معلم مساعد، التي تستهدف تعيين معلمين جدد بمرحلة رياض الأطفال، في 14 محافظة، بإجمالي 3197 وظيفة، وذلك ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم الذين تقرر تعيينهم في السنة الأولى من الـ150 ألفا الذين وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم لسد عجز المعلمين بالمدارس.

التقديم للمسابقة التكميلية لتعيين معلمي رياض الأطفال الكترونيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للمسابقة التكميلية لتعيين معلم مساعد (رياض الأطفال) الكترونيا علي موقع بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن جميع المراحل الخاصة بالمسابقة من اجراء امتحانات للمتقدمين ومواعيد التدريب والأماكن علي الموقع.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة رياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم المؤهلات المطلوبة للتقديم في المسابقة التكميلية لتعيين معلم مساعد (رياض الأطفال) وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال.

- أن يكون حاصل علي كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

- أن يكون حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

- مسابقة المعلمين تستهدف تنفيذ تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال) وتعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل).

- اتسمت المسابقة بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

- إتاحة الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

‎- إجراء تدريبات للمتقدمين علي مسابقة المعلمين الذين اجتازوا الاختبار الإليكتروني، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية .

- التقديم في المسابقة التكميلية في 14 محافظة بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر.