نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022.. الرابط وخطوات الاستعلام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022، للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل والمسابقة التكميلية لوظائف معلم مساعد رياض أطفال، على بوابة الوظائف الحكومية.

رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المتقدمين لوظائف معلم مساعد فصل والمسابقة التكميلية، يستطيعون الاستعلام على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 من خلال هذا الرابط، بالرقم القومي والتقديم.

خطوات الاستعلام على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام علي نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 على بوابة الوظائف الحكومية التالي:

- الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

- الضغط على الاستعلام.

- الاستعلام عن حالة الطلب.

- كتابة الرقم القومي ورقم التقديم.

- الضغط على خانة الاستعلام.

- تظهر النتيجة.

تفاصيل مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد فصل

- تقدم لمسابقة المعلمين معلم مساعد 89394 متقدمًا لشغل 14813 وظيفة.

- إجمالي من انطبق عليهم الشروط 60695 متقدمًا.

- عدد المتقدمين الذين حضروا الاختبار الإلكتروني 55624 متقدما.

- عدد المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الالكتروني منهم 14530 متقدما في 27 محافظة.

تفاصيل المسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال

- فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لرياض الأطفال 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.

- إتاحة المسابقة التكميلية في 14 محافظة.

- 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة.

- 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

- عدد المتقدمين للمسابقة عدد 5765 .

- عدد الذين انطبق عليهم الشروط على عدد 4863 متقدما.

- حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497.

- عدد من اجتازوا الاختبارات الإلكترونية 1656 متقدما.