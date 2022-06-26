رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 للتقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 للتقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، موضحا أن التقديم يجرى إلكترونيا اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل، وفق مجموعة من الضوابط تجرى بشفافية شديدة، وأنه لا يوجد مخلوق في مصر يستطيع مساعدة أي طرف سواء «سماسرة» أو غيره في نجاح أحد أو عدم نجاحه.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022 للتقديم لمسابقة التربية والتعليم، عند الدخول عليه تظهر مجموعة من القواعد فبمجرد فتحه تجد عبارة: «التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادىء الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة».

ويقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط بوابة الوظائف الحكومية الخاص بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات، لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، إذ يمكنهم الإطلاع علي الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

المؤهلات المطلوبة

- خريجي كليات التربية رياض الأطفال.

- خريجي كليات التربية الطفولة المبكرة (أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة).

- وبالنسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولي خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساس / ابتدائي / معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي / تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

شروط التقدم في مسابقة 30 ألف معلم

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتبار.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة، بعد الدرجة الجامعية الأولى 7، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة

- أن يجتاز التدريب المقرر.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.