المجلس المصري للشؤون الخارجية يختار السفير محمد العرابي رئيسا له

انتخب مجلس الإدارة الجديد للمجلس المصري للشؤون الخارجية في اجتماعه الأول السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيساً والدكتور محمد مصطفى كمال نائباً للرئيس والسفير علي الحفني أميناً عاماً والسفير صلاح حليمة أميناً للصندوق.

وناقش المجلس الخطة المستقبلية في إطار العرض الذي قدمه د. عزت سعد المدير العام للمجلس فيما يخص المؤتمر السنوي واللقاءات والأنشطة التي ستعقد خلال العام 2023، بحسب بيان للمجلس اليوم الخميس.

العرابي: الفترة المقبلة تتطلب العمل الدؤوب والنشط للمجلس

من جانبه، صرح رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الجديد بأن الفترة المقبلة تتطلب العمل الدؤوب والنشط للمجلس بما يجعله متفاعلاً مع القضايا المصرية والإقليمية والدولية، وبما يرتقي برسالة نحو إظهار دور مصر في المنطقة وسياستها الخارجية النشطة.

وأعرب العرابي عن شكره لثقة الجمعية العمومية في المجلس الجديد الذي تميز بالتنوع والتخصصات المختلفة التي سوف تساهم في إحداث نقله نوعيه للمجلس خلال الفترة المقبلة.

مجلس الإدارة يشكر عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي

وأعرب مجلس الإدارة عن عميق تقديره للسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس لما بذله من جهود لدعم رسالة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم أيضاً كلا من الأستاذ هشام زعزوع والسفير صلاح حليمة والسفير محمد حجازي والسفير محمد الضرغامي والأستاذ أيمن عدلي.