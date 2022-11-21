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عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لقناة الحياة: مصر صوت إفريقيا أمام العالم

كتب:

شريف سليمان
09:50 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور عدلي سعداوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ مصر أصبحت الصوت الأفريقي الذي يخاطب العالم بالقضايا الأفريقية.

وأضاف سعداوي، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يولي القضايا الأفريقية أهمية كبرى ويؤكد دوما إلى أن إفريقيا لن تحقق أجندة 2063 إلا من خلال الاستقرار».

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الرئيس السيسي طرح مبادرة عن مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، مشددًا على أن آفةإأفريقيا الحقيقية هي حالة عدم الاستقرار الدائمة.

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