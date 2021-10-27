محمد العرابي: تعاون مصر ورومانيا يدعم أهداف التنمية في إفريقيا

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بالعلاقات المصرية الرومانية على مدى السنوات الماضية، إذ ذكر أن رومانيا تُعد من الدول ذات الاقتصاد المتصاعد، ولديها مجالات اقتصادية متعددة بمجال الزراعة والصناعة والبحث العلمي، موضحًا أن مصر سوف تستفيد من هذا الأمر، وسيكون هناك تعاونا بين مصر ورومانيا في مجال التعليم والتبادل الثقافي، وهو أمر ممتاز يجب تشجيعه وتنميته خلال الفترة المقبلة.

مصر صاحبة مبادرات قوية لفرض الاستقرار

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، في برنامج « الآن»، أن مصر من الممكن أن تكون أحد العوامل المساعدة لوجود رومانيا في القارة الإفريقية بهدف التنمية والبعد عن النزاعات والحروب الأهلية التي تعرقل التنمية في الدول الإفريقية، إذ أن مصر صاحبة مبادرات قوية جدًا على الساحة السياسية لفرض الاستقرار في الدول الإفريقية كأحد المبادئ المهمة للتنمية.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن التعاون مع رومانيا قد يتخذ أشكال متعددة لخدمة القارة الإفريقية في مجالات النقل والطاقة، وذلك بعد أصبحت مصر دولة مستقرة وتملك كافة المؤهلات لجذب الاستثمارات والسياحة والتبادل الثقافي والتواجد في الأنشطة المختلفة الشبابية والثقافية، فالأمن والاستقرار يشجع الآخرين على تلمس وسائل مختلفة لدعم العلاقة مع مصر عن طريق السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي.

مصر تقدم نفسها كدولة تنعم بالأمن والاستقرار

وتابع أن مصر تقدم نفسها كدولة تنعم بالأمن والاستقرار في محيط ملتهب، كما أن رومانيا تمتاز بثقل مجالات اقتصادها في العديد من القطاعات سواء من ناحية الصناعة أو الزراعة، أو مجالات البحث العلمي، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلبة المصريين كانوا يتوافدون بوقت سابق إليها ضمن مجالات التبادل الثقافي العلمي، فالعلاقات بين البلدين عميقة وممتدة وتمثل نموذج ايجابي وجيد للعلاقات مع واحدة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه يجري تعميق العلاقات بقوة مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وتوجد مشاكل وقضايا مشتركة كثيرة، فمصر تتحرك في محاور مهمة للغاية خلال الفترة الأخيرة فيما يخص التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الروماني يعكس أهمية الربح المتبادل وتوسيع نطاق العلاقات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.