ضبط عاطلين أثناء ترويجهما المخدرات في كفر الشيخ

نجح رجال المباحث بمركز شرطة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، أثناء ترويجهما الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد هيثم عبد المقصود، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بأنه تلقى معلومات سرية من مصادر موثوق منها، أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، بقيام اثنين من العناصر الإجرامية بترويج الحشيش المخدر على زبائنهما بدائرة مركز ومدينة فوه.

وبعد تقنين الإجراءات، وإعداد كمين بقيادة المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، تم إلقاء القبض عليهما متلبسين أثناء عملية ترويج المخدرات، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش قدرها 790 جرام، وفرد خرطوش، وطلقتان من ذات العيار، ومبالغ مالية، وهاتفى محمول، وميزان حساس، وسلاح أبيض.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة بفوه للتحقيق، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.