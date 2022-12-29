«تجارية كفر الشيخ»: تخفيضات 20% على سلع معارض «أهلا رمضان»

أكد حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إنهاء الاستعدادات لإقامة معارض «أهلاً رمضان» والتي ستبدأ من أول يناير 2023 المقبل حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً أن افتتاح المعرض الرئيسي سيكون خلال الأيام المقبلة، بدوران الـ47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

توفير السلع الاستراتيجية في معارض «أهلا رمضان»

وذكر «عبد الغفار»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً تحديد مواقع إقامة معارض «أهلاً رمضان» في جميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى توفير السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن يومياً، مثل السكر، والزيوت بكل أنواعها، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والسمن، واللحوم، والدواجن، والمجمدات، والألبان، وياميش رمضان»، وذلك بأسعار مناسبة لجميع الفئات دون أي زيادات، وبتخفيضات لا تقل عن 15% أو 20%، عن باقي السلع المتواجدة خارج المعارض.

حصر الشركات المتخصصة في إنتاج مختلف السلع الغذائية التي تُشارك في معارض

وأضاف «عبد الغفار»، أنه جرى الانتهاء من حصر الشركات المتخصصة في إنتاج مختلف السلع الغذائية التي تُشارك في معارض «أهلاً رمضان» لعام 2023، والأمر مفتوح لأي تاجر من أبناء محافظة كفر الشيخ للمشاركة في المعارض بشأن عرض منتجاته، وذلك من خلال التواصل مع إدارة الغرفة، وتقديم صورة من السجل التجاري، وقائمة بالمعروضات، وحجم نسبة الخصم.

الاتحاد العام للغرف التجارية سيتحمل كافة نفقات المعرض

وأوضح «عبد الغفار»، أن هناك تعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة كفر الشيخ لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

محافظ كفر الشيخ يُكلف بالإعداد لإقامة معارض «أهلاً رمضان»

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف في وقت سابق، بالإعداد لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة المعارض في كافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حالياً بكافة قرى ومراكز المحافظة، والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.