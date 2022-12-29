إطلاق المسابقة الكُبرى لحفظ القرآن الكريم في كفر الشيخ

أعلنت إدارة مسجد عبد الرحمن البيلي، التابع لإدارة أوقاف بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عن إطلاق المسابقة السنوية الكُبري لحفظ القرآن الكريم علي مستوي مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن البرنامج التثقيفي للطفل بوزارة الأوقاف، وتحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، عضو مجلس النواب.

تفاصيل المسابقة

ومن جانبه، قال الشيخ الدكتور مصطفي أبو العمايم، إمام وخطيب مسجد عبد الرحمن البيلي، والحاصل علي جائزة المحفظ المثالي علي مستوي الجمهورية لعام 2022، لـ«الوطن»، إن المسابقة مفتوحة لجميع حفظة القرآن الكريم كاملاً من الجنسين حتي 20 عاماً، ويكون الاختبار في حفظ القرآن الكريم كاملاً، مع إجادة أحكام التجويد والصوت الحسن، لافتاً أنه تم فتح باب الاشتراك في المسابقة من الآن وحتي نهاية شهر يناير 2023م.

المسابقة على ثلاث مراحل

وأوضح «أبو العمايم»، أنه يتم اختبار جميع المتقدمين للمسابقة علي ثلاث مراحل كالآتي: المرحلة الأولى: الاختبار التمهيدي شفوياً، ويكون لتحديد مستوي الحفظ والإجادة، ويعقد يوم السبت الموافق 11 مارس 2023م، أما المرحلة الثانية: الاختبار التحريري، ويعقد يوم الخميس 16 مارس 2023م، والمرحلة الثالثة: الاختبار الشفوي النهائي، ويعقد يوم السبت 18 مارس 2023م.

منح الفائز الجائزة الذهبية كأفضل حافظ للقرآن الكريم

وأشار «أبو العمايم»، إلي أنه يتم اختيار الخمسة عشر الأوائل لتكريمهم في الحفل الكبير بليلة القدر بمسجد الرفاعي بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، عقب صلاة التراويح يوم 27 رمضان من عام 1444هـ، ويتم أيضاً اختيار أفضل حافظ للقرآن الكريم علي مستوي مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، من بين المتقدمين للمسابقة، ومنحه الجائزة الذهبية كأفضل حافظ للقرآن الكريم علي مستوي المركز والمدينة، منوهاً أن جميع الاختبارات ستكون بمسجد المرسي ببيلا من الساعة التاسعة صباحاً للشفوي، والتحريري في المواعيد المحددة مسبقاً.

التقديم المسابقة

وأفاد «أبو العمايم»، أنه علي كل من يرغب الاشتراك في المسابقة، تسجيل اسمه، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاماً، وصورة من الرقم القومي لوالد المشترك أو المشتركة، وذلك بمسجد عبد الرحمن البيلي بمدينة بيلا، يومياً عقب صلاة الظهر وحتي صلاة المغرب.