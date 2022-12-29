أسعار القطن اليوم في كفر الشيخ.. جيزة 96 بـ8 آلاف و550 جنيها للقنطار

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم في كفر الشيخ، شهدت ارتفاعا في جميع أصنافه الخمسة، طبقا لعدد من المزادات العلنية التي أجريت صباح اليوم في المحافظة.

أسعار القطن اليوم في كفر الشيخ

وأضح «أبواليزيد»، أن قنطار القطن اليوم صنف جيزة 96 سجل 8 آلاف و550 جنيها، وجيزة 97 تراوح بين 6950 جنيها حتى 7300 جنيه، وجيزة 94 بـ 6750 حتى 7600 جنيه، وجيزة 92 بـ6750 حتى 7100جنيه، وجيزة 86 من 6400 حتى 6900 جنيه.

وأضاف رئيس قسم تربية القطن في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم في كفر الشيخ شهدت ارتفاعا ملحوظا في جميع أصناف القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول لصنف جيزة 96، بما يصب في مصلحة المزارعين من أبناء محافظة كفر الشيخ.

المساحة المنزرعة يالقطن في كفر الشيخ

وتابع «أبو اليزيد»، بأن أسعار القطن في كفر الشيخ تشهد ارتفاعا جيدا منذ بداية موسم جني محصول القطن في أول شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن المنزرعة من محصول طويل التيلة في حقول المحافظة بلغت 107 آلاف فدان، بنسبة ثُلث المنزرع بجميع محافظات مصر، حيث بلغت مساحة القطن المنزرع على مستوى الجمهورية 317 ألف فدان.