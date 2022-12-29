صياد يقضي يومين على عوامة في مياه المحيط الأطلسي.. سقط من المركب

أيام عديدة قضاها تشاك نولاند في أعماق المحيط الهادي، في الفيلم الشهير «Cast Away» بعد سقوط الطائرة التي كانت تقله، أحداث الفيلم الشهير تجسدت في الواقع، بعد قضاء صياد برازيلي يومين على عوامة في المحيط الأطلسي، بعد سقوطه من قاربه حين كان يمارس مهنته، وتم العثور عليه بالقرب من سواحل البرازيل.

يومان قضاهما الصياد ديفيد سواريس، البالغ من العمر 43 عامًا، تحميه عوامة صغيرة فقط، كان على أعتاب الموت لولا القدر، وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بداية قصة الصياد البرازيلي حينما كان يمارس الصيد بمفرده في شاطئ أتافونا، وتقع على بعد 200 ميل شمال شرق مدينة ريو دي جانيرو، وانزلق «سواريس» من قاربه، واستطاع أحد الصيادين العثور عليه واصطحابه إلى الشاطئ.

الـ10 دقائق الأولى هي الأصعب

العوامة التي استقلها «سواريس»، هي عوامة كبيرة مثبتة في قاع البحر وطويلة، وأكد أنه لم يتوقع أن يبقى على قيد الحياة، قائلًا: «أول 10 دقائق لي بعد الانزلاق كانت صعبة، أردت الوصول إلى القارب من جديد، جاهدت بشكل كبير لكن ثقل وزني منعني، ولم أستطع السباحة ضد التيار»، وذلك بحسب مقابلة أجراها مع موقع «G1» البرازيلي.

يقول: «بعد 4 ساعات من محاولات الوصول للقارب والسباحة في المياه، وجدت عوامة، وكانت طوق النجاة بالنسبة لي، صعدت عليها، كنت سأموت من البرد، لولا المساعدة التي وصلت في الوقت المناسب».

زملاؤه يبكون بعد العثور عليه

بعد غيابه، أبلغت أسرته مجتمع الصيد المحلي بالبرازيل والبحرية البرازيلية، وأحد زملائه خرج للبحث عنه بعد معرفته بخبر اختفائه، وعثر عليه، يستكمل: «لا أستطيع أن أصف شعوري حين رأيت الصيادين زملائي يقتربون مني»، مضيفًا أنهم كانوا في حالة بكاء: «العودة إلى الحياة بعد أن كنت قريبًا من الموت جعلني أواجه الحياة بعيون مختلفة وأن أكون رجلًا أفضل».