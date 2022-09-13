صياد ببحيرة المنزلة: نشكر الرئيس السيسي.. وننتظر استلام المراكب الجديدة

قال محمد سعيد، صياد أسماك، إن بحيرة المنزلة تحسنت بشكل كبير بفضل حملات الرقابة والمتابعة، «زمان كان فيه عصابات وبلطجية منتشرين في البحيرة بالليل، ودلوقت الوضع اختلف تماما، وبقى في رقابة شديدة وأمان».

استجابة الصيادين للحكومة

أوضح «سعيد» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» أنه يعمل في صيد الأسماك منذ سنوات طويلة، وبدأ العمل بالغزل الواسع، واستجاب لخطط الصيد التي أعلنتها الحكومة، لافتا إلى أنه يستمر في صيد السمك من نهاية اليوم حتى صباح اليوم التالي.

جهود الحكومة في تطوير وتنمية بحيرة المنزلة

وأشار محمد سعيد، إلى أن جهود الحكومة في تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، أدت لوجود الأسماك بكميات كبيرة وبجودة عالية، بالإضافة للسماح للصيادين بالعمل في البحيرة في حالة من الأمن والأمان لا مثيل لها، لافتا إلى أن يعمل مع أخيه في صيد السمك، لكن اختلف الوضع تماما في صيد الأسماك.

شكر للرئيس والحكومة من الصيادين

وأكد الصياد، أنه يصطاد الأسماك ويبيعها للتجار على الطريق وفي الأسواق، وجميع الصيادين في انتظار استلام مراكب الصيد التي أعلنت عنها الحكومة، مضيفا «الحمد لله مش نقاصنا حاجة وكل الشكر للرئيس السيسي والحكومة على دعمهم للصيادين».

جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة كانت قبل تعدي المواطنين عليها بالبناء أو الهدم يصل اتساعها إلى 750 ألف فدان، ولكن وبعد ما حدث على البحيرة من تعديات أدى إلى انخفاض اتساعها لـ250 فدان: «تم إزالة 5223 حالة تعدي من على بحيرة المنزلة، و2846 حالة تعدي في الدقهلية، و2174 حالة تعدي في محافظة بورسعيد».