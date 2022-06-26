صاحبة عوامة مخالفة على النيل: عايشة فيها من 29 سنة.. مش متخيلة حياتي برة

علقت نعمة محسن صاحبة إحدى العوامات على قرار هدم وإزالة العوامات السكنية، موضحةً أن عوامتها المملوكة لأسرتها تقع في منطقة العجوزة والكيت كات؛ وهي العوامة رقم 65 بعد عوامة منيرة المهدية الأثرية، وأنها تزوجت في العوامة منذ عمر 21 عاما، والآن عمرها 50 عاما، حيث قضت فيها 29 عاما من عمرها.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on: «أقطن فيها وأعيش بها رفقة ابني بعد استكماله للدراسة خارج مصر»، لافتة إلى أن زوجها فرنسي الجنسية وتزوجته وأقام في مصر في العوامة وقضت فيها حياتها وأنها لا تتخيل حياتها خارجها إذا تمت إزالتها.

تفاصيل تراخيص العوامات

وكشفت عن أن العوامات لها تراخيص تجدد كل عامين في الماضي ثم أصبحت تجدد سنويا لكن منذ عامين، فإن الجهات صاحبة الولاية وهي الري وحماية النيل ترفض تجديد تلك التراخيص: «قالوا لنا إنّ أوراق العوامات ستحال إلى جهاز آخر، خاصة أنه جرى إخبارنا أنه سيتم تقنين أوضاعنا وستقضي هذه الخطوة على تعدد الجهات الرقابية وسددنا جميع المستحقات، وساعدنا في نقل الولاية على أصحاب العوامات».

إزالة عوامتين

وواصلت: «منذ نحو أسبوع فوجئنا أنه جرى إزالة عوامتين ولم نفهم السبب حينها وسألنا هل سيتم إزالة العوامة التي أقطن بها؟ فكانت الإجابة لا ولا داعي للقلق خاصة أن ما جرى إزالتهما هي عوامات عليها دعاوى قضائية، لكن في اليوم التالي فوجئنا بتلقي 15 إنذارا لـ15 عوامة بالإزالة فضلاً عن غرامات».

وتابعت: «أنا لوحدي بس جاي لي غرامة 900 ألف جنيه لأني قاعدة بدون ترخيص رغم أنهم هما اللي واقفين الترخيص».