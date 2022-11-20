كشف غموض مقتل صياد في أرض زراعية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، من كشف غموض العثور على جثة صياد في العقد الرابع من العمر، ويُقيم بقرية دائرة المركز، إثر إصابته بعدد من الضربات في الرأس والجسد، في أرضه الزراعية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من «ع.ا.هـ.أ»، 39 عامًا، صياد، ويقيم بقرية تابعة لمركز مطوبس باكتشافه وفاة شقيقه «ن.ا.هـ.أ»، 40 عامًا، صياد، في أرضه الزراعية الكائنة بالقرية.

وتبين من الفحص المبدئي لرجال المباحث عقب تلقي البلاغ، أن المتوفى سبق اتهامه في 9 قضايا ما بين مشاجرة، وضرب، وسرقة، وقتل، وسلاح ناري بدون ترخيص، ومخدرات، آخرها القضية رقم 949 لسنة 2019 جنايات مركز مطوبس «سلاح بدون ترخيص».

انتقل العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومأمور المركز، ومعاونى مباحث المركز إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان المتوفى مسجى بأرضه الزراعية يرتدي كامل ملابسه، ووفق ذلك جرى التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترأس اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ضم العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس لسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط الجاني.

الكشف عن هوية المتهمين بقتل الصياد

توصلت جهود فريق البحث الجنائى، إلى أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه «م.ا.هـ.أ»،، 27 عامًا، سائق، ويقيم بالقرية، وسبق اتهامه فى قضيتين «قتل، وسرقة وسائل نقل» آخرهما القضية رقم 16325 لسنة 2020م جنايات مركز شرطة مطوبس «قتل»، بالاشتراك مع زوجة المجنى عليه «ن.م.أ.ح»، 26 عامًا، ربة منزل.

أُلقى القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة، وأقر الأول شقيق المجنى عليه أنه ارتبط بعلاقة آثمة مع المتهمة الثانية زوجة المجنى عليه، وذلك خلال تنفيذه حكمًا قضائيًا، وبعد خروجه طلبت منه الطلاق فرفض ما أدى إلى اتفاقهما سويًا على التخلص منه.

تحرر عن المحضر رقم 7191 لسنة 2020م جنايات مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأكد المحامي علاء أحمد، أن القتل العمد يعتبر من أبشع الجرائم ولذلك فإن عقوبة القتل العمد هي الإعدام شنقاً، والحكم في الجناية مرتبط بتحريات الواقعة والموضوعية للقضية من خلال هيئة المحكمة.