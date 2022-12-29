رئيس الرابطة الطبية الأوروبية لقناة القاهرة الإخبارية: 50% من الصينيين القادمين لإيطاليا إيجابي كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، إن إيطاليا بدأت منذ أمس، إجراء فحص إجباري لكل القادمين من الصين، وبعد عمل مسحات للقادمين بميلانو وروما، تبين أن 50% منهم إيجابية، وبعد الفحص بالمختبرات، تبين أن المتحورات الفيروسية غير جديدة.

وأضاف «عودة» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الوضع في الصين، صعب حسب البيانات الطبية الصينية، وتكمن الخطورة في انتشار الفيروس إلى الخارج، خاصة بعد خروج عدد كبير من الصينين.

وأشار إلى أن الرابطة طلبت من منظمة الصحة العالمية، التنسيق مع كل وزارات الصحة على مستوى العالم، ليكون هناك قرار موحد، بشأن إجراء الفحوصات للقادمين من الصين.