دبلوماسي أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: السلام الحقيقي يؤسس على نطاق الأمم المتحدة

قال إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، إن السلام الحقيقي بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن يؤسس فقط على نطاق الأمم المتحدة، واحترام وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك 5 شروط من خطة السلام مهمة منذ بداية المفاوضات الفعلية للسلام، أهمها انسحاب القوات الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية بما فيها القرم».

وتابع: «هناك طلب بدفع تعويضات على هذه الأزمة، ومحاكمة مجرمي الحرب، وكذلك توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا لعدم حدوث ذلك في المستقبل، وروسيا ليست جاهزة لأي خطوات فعلية للسلام، وتعلن أن هدف هذه العملية إزالة الأسلحة من أوكرانيا لكن ما حدث عكس ذلك تماما».

واستطرد: «نحن نرحب بأي وساطة ناجحة، من أي جهة أو أي دولة، ولكن يوجد هناك نقاط عمل ومجموعات عمل من طرف الروس والأوكران، للحديث البسيط عن الموضوعات التي تهم الطرفين سواء المواضيع الإنسانية وتبادل الأسرى، وهناك نقاط تواصل موجودة، ولكن المحادثات السياسية النهائية غير ممكنة في الوقت الحالي وروسيا لم تبد نية إجرائها عمليا».