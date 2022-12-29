خبير أمن معلومات لـ «مصر تستطيع»: الهاكرز قد يخترق حساب العميل عبر الهاتف

قال المهندس أحمد شريف، خبير أمن معلومات، مدير فريق اختبار الاختراق ببنك ING الهولندي، إن نظام الموبايل البنكي حال عدم تأمينه بشكل كاف، يجرى اختراقه من قبل الهاكرز عبر حسابه في البنك.

خداع العميل من خلال التليفون أمر حدث في مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، من هولندا، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أن هناك أسلوب من الاختراق يعتمد على خداع العميل من خلال التليفون، الأمر الذي حدث في مصر، من قبل وحذرت منه البنوك المصرية.

وأضاف: «أكثر عمليات الاختراق تجرى على مستوى العميل نفسه والخدع والهندسه الاجتماعية، وبيقدر الشخص يخدع العميل أو العملاء في مكان معين، وفي الآخر يقدر يسرق الكريديت كارد بتاعتهم، ومن أكتر الحاجات المنتشرة على السوشيال ميديا تحذيرات بوجود حرامية بيتصلوا من أرقام تليفون عادية ويسألوا على الأرقام، ودول مش البنك».