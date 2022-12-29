رئيس وزراء إيطاليا: بدأنا في إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبار كورونا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إنّ الحكومة تحركت على الفور بشأن الوضع الجديد لفيروس كوفيد-19، لتبدأ في فرض اختبارات إلزامية على الوافدين من الصين، والوضع الآن تحت السيطرة.

ودعت ميلوني، في مؤتمرها الصحفي بمناسبة نهاية العام اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بشأن إجراء اختبارات للوافدين الصينيين «بسرعة» أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت ميلوني إلى أنه بينما يعتبر الوضع تحت السيطرة حاليا، لا تزال الاختبارات والأقنعة «مفيدة»، بحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وقالت ميلوني إنّه من بين الاختبارات الأولى التي تجرى في المطارات الإيطالية، «كان هناك 15 اختبارا يخص المتحور أوميكرون، الموجود بالفعل في إيطاليا، وينبغي أن يكون ذلك مطمئنا للغاية».

وأصبحت إيطاليا، اليوم، أول دولة أوروبية تبدأ رسميا في إجراء اختبار كوفيد-19 بين الأشخاص المقبلين من الصين بعد إعلان بكين أنّها ستفتح حدودها في وقت انتشرت فيه متغيرات جديدة من الفيروس في الدولة الآسيوية.

وثمة قلق عالمي بشأن المتغيرات الجديدة التي من المحتمل أن تنتشر من الصين، وقد بدأت العديد من الدول المجاورة لإيطاليا في إجراء اختبارات كوفيد-19.