مدير فريق اختبار الاختراق ببنك ING الهولندي لـ مصر تستطيع: فيزا عملي تحمل صفة «المجالات النادرة»

قال المهندس أحمد شريف، مدير فريق اختبار الاختراق ببنك ING الهولندي، إن أوروبا بشكل عام، وهولندا بشكل خاص، تفتقر إلى المتخصصين في مجال أمن المعلومات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc: «مجال تكنولوجيا المعلومات من المجالات النادرة في هولندا، عشان كدا عملت نوع فيزا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان الخبرة النادرة».

وتابع: «ومجال تكنولوجيا المعلومات نادر جدا في أوروبا كلها، وليس في هولندا فقط، لأن هناك تطور كبير في التكنولوجا، خاصة في خلال السنتين الأخيرتين، حيث بدأ الناس تقعد في البيت، وتستخدم التكنلوجيا بشكل أكبر، وبقت كل حاجة تحصل أون لاين، وفي فترة كوفيد تحديدا كان كل الفروع مقفولة، وكل الناس بقت قاعدة في البيت، وأصبح التحول الرقمي متطور ومنتشر بشكل كبير، ومن هنا أصبحوا في حاجة لمهارات التأمين».

واستطرد: «حبيت المجال بشكل كبير من صغري، وكنت بحاول دايما آخد كورس وبروح مؤتمرات عشان أطور من نفسي، لحد مجاتلي فرصة حد كان يعرفني شغال في البنك، وقالي أنا عارف شغلك ومحتاج إنك تشوف الشغل وتيجي أمن المعلومات في البنك، ومن هنا لبدأت الكارير بتاعي».