بعد وفاة بيليه.. كيف ودع أسطورة البرازيل أسرته وأصدقائه؟ «فيديو»

توفي نجم الكرة البرازيلية وأسطورة كرة القدم العالمية، بيليه عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد معاناته من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وظل في المستشفى بضعة أيام حتى وفاته اليوم.

وودع الأسطورة البرازيلية، أسرته وأصدقائه وهو على سرير المستشفى، إذ ظهرت ابنة بيليه وهي تمسك بالهاتف المحمول وتضعه أمام أعين والدها، ويسجل فيديو وهو يقدم التحية لأسرته وأصدقائه ويودعهم، وكان صوته خافتًا، بينما تبكي ابنته.

وظهر الراحل بيليه أيضًا وهو يقاوم التنفس في أثناء حديثه، بحسب ما نشره موقع «Golaut» البرازيلي.

URGENTE: Estado actual de Pelé . Video muestra a familiares de Pelé despidiéndose del rey del fútbol. pic.twitter.com/4IL2lGmPMP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) December 24, 2022

بيليه في المستشفى منذ 29 نوفمبر

ودخل بيليه مستشفى بساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، وتمت إزالة ورم سرطاني كان يعاني منه في القولون، وظلت أسرته بجانبه طوال هذه الفترة تقدم له الدعم النفسي، وتعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى الرعاية.

آخر ما نشره بيليه عبر صفحته

وآخر ما نشره بيليه عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، كانت رسالة للمنتخب البرازيلي بعد خروجه من كأس العالم قطر الأخير، إذ كتب: «الحياة فرصة، ما نفعله بها متروك لكل شخص، سواء فهمناها بشكل صحيح أو بشكل خاطئ، في النصر نستقبل الاحتفال، في الهزيمة نتعلم».

واستهل الأسطورة البرازيلية، بيليه، مسيرته في عالم كرة القدم مع ناس سانتوس البرازيلي في عمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل بعمر 16 عامًا، واستطاع مع السامبا الفوز بـ3 بطولات في كأس العالم، ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز من بعده، وهو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي مناصفة مع النجم نيمار دا سيلفا برصيد 77 هدفًا.