«التعليم»: فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023
كتب:
أميرة فكري
04:42 ص | الجمعة 30 ديسمبر 2022
إجراءات جديدة لإعارات المدرسين للخارج
أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للعاملين بالمديريات والمدارس التابعة لها في جميع التخصصات.
الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023
وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وهي كالتالي:
- بطاقة التقدم للإعارة مستوفي بالكامل من حيث البيانات والصور والأختام.
- صورة من الأمر التنفيذ.
- جواز سفر سار
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وواضحة.
- صورة جواز السفر الساري.
- صورة من الشهادات طبق الأصل أو من الشهادات العلمية مدونة بالطلب ومعتمدة ومختومة.
- بيان حالة الكتروني.
- شهادة صحية معتمدة ومستوفاة من مستشفى حكومي.
- موافقة الزوج «أو المسئول في حالتي المطلقة والأرملة» على السفر منفردة.
- صورة طبق الأصل من شهادة التجنيد للذكور.
صورة طبق الأصل من إقرار بالعمل
- صورة طبق الأصل من إقرار بالعمل أول مرة مر عليه 3 سنوات على الأقل.
- صورة طبق الأصل من قرار التعيين لأول مرة واضحة البيانات.
- صحيفة أحوال الكترونية للمعلمين حديثة ومعتمدة وصحيفة يدوية للإداريين.