«التعليم»: فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل 2023/2024 للعاملين بالمديريات والمدارس التابعة لها في جميع التخصصات.

الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2023

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وهي كالتالي:

- بطاقة التقدم للإعارة مستوفي بالكامل من حيث البيانات والصور والأختام.

- صورة من الأمر التنفيذ.

- جواز سفر سار

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وواضحة.

- صورة جواز السفر الساري.

- صورة من الشهادات طبق الأصل أو من الشهادات العلمية مدونة بالطلب ومعتمدة ومختومة.

- بيان حالة الكتروني.

- شهادة صحية معتمدة ومستوفاة من مستشفى حكومي.

- موافقة الزوج «أو المسئول في حالتي المطلقة والأرملة» على السفر منفردة.

- صورة طبق الأصل من شهادة التجنيد للذكور.

صورة طبق الأصل من إقرار بالعمل

- صورة طبق الأصل من إقرار بالعمل أول مرة مر عليه 3 سنوات على الأقل.

- صورة طبق الأصل من قرار التعيين لأول مرة واضحة البيانات.

- صحيفة أحوال الكترونية للمعلمين حديثة ومعتمدة وصحيفة يدوية للإداريين.