«التعليم»: احتساب فترة إعارة المعلمين ضمن المدة اللازمة للترقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري احتساب مدة إعارة وظائف المعلمين بين مديريات التربية والتعليم ضمن المدة البينية اللازمة عند الترقي إلى الوظائف الأعلى.

ووفقا لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، فقد أكد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب مدة إعارة شاغلي وظائف المعلمين على وظائف المعلمين ووظائف الإدارة المدرسية بين المديريات التعليمية ضمن مدة الخمس سنوات اللازمة قضائها في الوظيفة الأدنى للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن جميع التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيجري تطعيم جميع المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، مؤكدة أن الحضور سيكون إلزامياً في المدارس.

وأضافت الوزارة أن المنصات التعليمية ومصادر التعلم تعتبر مكملة للدراسة في المدارس، مشددة على ضرورة الاسفتادة منها، مشيرة إلى أنه جار إعداد المناهج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي والتي تهتم بتنمية مهارات الطلاب لأنها تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.