فتح باب الإعارة الخارجية بـ«تعليم السويس».. الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
حمدى عبد الله
08:20 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
وكيل التعليم ومحافظ السويس
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2023 /2024، ابتداء من يوم الأحد المقبل، حتى 9 فبراير، وذلك بمقر إدارة الإعارات الخارجيية بمبنى المديرية.
وجاءت شروط الإعارة الخارجية، وفق إعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، كالآتي:
- ألايزيد عمر المتقدم للإعارة عن 56 سنة.
- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المحكمة التأديبية، أو موقع عليه جزاء بالخصم أكثر من ثلاثة أيام قبل موعد التقدم للإعارة.
- لا يسمح بالتقدم للذين جرى إيفادهم في بعثات تدريبية للخارج، إلا بعد انقضاء المدة الذين تعهدوا بها للعمل للوزارة بعد البعثة.
الأوراق المطلوبة
- نموذج طلب للتقدم بالإعارة من إدارة الإعارات بالمديرية.
- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة وموضح بها الموقف من الجزاءات
- صورتين من آخر تقويم أداء آخر سنتين سابقيتين مباشرة.
- شهادة صحية من جهة حكومية تفيد خلو المتقدم من الأمراض والإعاقة الجسدية.
- صورة من المؤهل الدراسي، وجواز سفر ساري أو حديث وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- إقرار من موافقة الزوج لزوجته بالسفر دون اصطحاب أطفال، ويسحب النموذج من إدارة الإعارات.