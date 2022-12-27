فتح باب الإعارة الخارجية بـ«تعليم السويس».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2023 /2024، ابتداء من يوم الأحد المقبل، حتى 9 فبراير، وذلك بمقر إدارة الإعارات الخارجيية بمبنى المديرية.

وجاءت شروط الإعارة الخارجية، وفق إعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، كالآتي:

- ألايزيد عمر المتقدم للإعارة عن 56 سنة.

- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المحكمة التأديبية، أو موقع عليه جزاء بالخصم أكثر من ثلاثة أيام قبل موعد التقدم للإعارة.

- لا يسمح بالتقدم للذين جرى إيفادهم في بعثات تدريبية للخارج، إلا بعد انقضاء المدة الذين تعهدوا بها للعمل للوزارة بعد البعثة.

الأوراق المطلوبة

- نموذج طلب للتقدم بالإعارة من إدارة الإعارات بالمديرية.

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة وموضح بها الموقف من الجزاءات

- صورتين من آخر تقويم أداء آخر سنتين سابقيتين مباشرة.

- شهادة صحية من جهة حكومية تفيد خلو المتقدم من الأمراض والإعاقة الجسدية.

- صورة من المؤهل الدراسي، وجواز سفر ساري أو حديث وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- إقرار من موافقة الزوج لزوجته بالسفر دون اصطحاب أطفال، ويسحب النموذج من إدارة الإعارات.