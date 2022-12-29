خبيرة أسواق مال لقناة القاهرة الإخبارية: 2022 شهد خسائر شركات التكنولوجيا ومكاسب للطاقة والبنوك

قالت غدير إبراهيم خبيرة أسواق المال، من دبي، إن إغلاقات الصين بسبب كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب الأسهم، أثرت سلبا على الأفراد نتيجة التضخم، وكبدت قطاعات التكنولوجيا خسائر كبيرة.

وأضافت «غدير»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن من أشهر الشركات الخاسرة خلال تلك الأزمات «آبل ومايكروسوفت»، والشركات التابعة لإيلون ماسك الذي منيّ بخسائر بنحو 111 مليار دولار، وأمازون خسرت 50%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع في بداية العام المقبل، تشهد الشركات تحسنًا بالوضع الاقتصادي، مضيفة أنه رغم تحقيق البعض خسائر اقتصادية، كان هناك رابحون خلال عام 2022 في قطاع الطاقة والبنوك، وهما من أكبر القطاعات الرابحة وعلى رأسها المصارف في أمريكا التي حققت أرباحًا أكثر من 350 مليار دولار من خلال رفع الفائدة ومنح شهادات الاستثمار والسندات.

كما حققت المنطقة العربية، أرباحًا في قطاع الطيران وخاصة شركة طيران الإمارات التي حققت سعة مقعديه كبيرة نحو 67% نموًا عن العام الماضي.