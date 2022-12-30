قصة حب بيليه لزبيدة ثروت.. عرض عليها الزواج وألبسها طوقا من الورد

رحل قبل قليل، نجم الكورة البرازيلي العالمي بيليه، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، إذ شهدت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، تدهورًا كبيرًا، وظل في المستشفى لأيام طويلة.

بيليه يعبر عن إعجابه لزبيدة ثروت

وكان الراحل بيليه، طلب الزواج من الفنانة المصرية زبيدة ثروت، بعد أن رآها في حفل بالكويت، وعبر لها عن إعجابه الشديد بها، وألبسها طوقا من الورد حينها.

وقالت الفنانة المصرية الراحلة في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»: «مكنتش عارفه هو مين، أنا مبحبش الكورة ومليش في الكورة، مش عارفه غير صالح سليم، بس لما حط الطوق على رقبتي عرفت بعد كده من الناس في الفندق إنه بيليه».

وأضافت، أنها كانت موجودة في حفل، بعد أن تم دعوتها من وزير الثقافة الكويتي لحضور حفل افتتاح مهرجان، وكانت مقيمة في أحد الفنادق، وبيليه كان يقيم في نفس الفندق، وعرض عليها الزواج وأن تذهب معه إلى البرازيل.

هروب زبيدة ثروت من بيليه

وتابعت زيبدة ثروت، أنها حاولت الهروب منه قائلة: «طلعت معاه المطار وحطيته في الطيارة ورجعت، مكنش بيعرف يتكلم لا إنجليزي ولا عربي، لا أنا فاهماه ولا هو فاهمني»، وقال لها الفنان عزت العلايلي: «والنبي لما تتجوزي بيليه خليني أشوفه وأقعد معاه».