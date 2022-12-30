البابا تواضروس يزور أسيوط في أول جولة رعوية بعد عيد الميلاد 2023

يجري البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية يناير 2023 أولى زيارته الرعوية إلى إيبارشية ديروط وصنبو، في إطار حرص البابا على سير العمل الرعوي بالإيبارشية.

برنامج زيارة البابا

ويتضمن برنامج زيارة البابا زيارة عدد من الكنائس بالإيبارشية وتدشين الأخرى، كما يلتقي البابا مع الأقباط هناك في إطار حرصه على التواصل الدائم مع أبناء الكنيسة، ومن المقرر أن يلتقي البابا تواضروس خلال الزيارة بكهنة الإيبارشية.

هذا وقد أعلنت إيبارشية صنبو وديروط أن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي يوم الخميس 12 يناير المقبل، في دير الأمير تواضروس المشرقي في صنبو، بحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة بالإيبارشية.

لقاء البابا بشعب الإيبارشية

ومن المقرر أن تنظم الإيبارشية لقاء لشعب الإيبارشية مع البابا تواضروس، وذلك بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصنبو، على أن يتم الحجز لكل فرد في كنيسته.

ونوهت الإيبارشية أن على من يرغب لقاء البابا من أبناء الإيبارشية أو حضور القداس الذي يترأسه البابا سيكون من خلال تسجيل الأسماء المسبق في الكنائس التابعة للإيبارشية، وذلك بدءًا من الغد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

قداس عيد الميلاد المجيد

وهذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير، إذ يترأس البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي لعيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الشخصيات الهامة بالدولة والمسؤولين بالدولة.