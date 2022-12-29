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رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

محمد عيسى
11:58 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة

المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر الحبيبة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، والأعياد القبطية.

وأضاف في بيان صحفي: «نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والمحبة والسلام والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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