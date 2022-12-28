البابا يهنئ المصريين بالعام الجديد: نصلي ليحيا العالم في سلام وهدوء

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمصريين بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيش العالم كله في هدوء وسلام، وأن تكون السنة الجديدة بدون ضعفات.

جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء مساء اليوم.

البابا: نصلي من أجل أن يحيا العالم كله في هدوء وفي سلام

وقال البابا في تهنئته: «أهنئكم ببداية العام الجديد، والتي ستكون بعد ثلاثة أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين في بلدنا، وعلى كل العالم، نصلي من أجل أن يحيا العالم كله في هدوء وفي سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتي اقتربت أن تكون ماضية، وفي الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيًّا وحلوًا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقي».

توقف العظة خلال فترة الاعياد

وعن اجتماع الأربعاء قال قداسته: «اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبارًا أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد».