البابا تواضروس عن أسقف نجع حمادي المتنيح: نودعه ونذكر خدمته وتعبه

استهل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم، برثاء مثلث الرحمات الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الذي تنيح يوم الخميس الماضي.

البابا: الأنبا كيرلس تعب كثيرًا في الإيبارشية

وقال قداسة البابا: «في الأسبوع الماضي ودّعنا حبرًا جليلًا من أحبار الكنيسة، مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، الأنبا كيرلس له تعب كبير في هذه الإيبارشية على امتداد عشرات السنوات، امتدت إلى 45 سنة، خدم في هذه الإيبارشية خدمة واسعة، وبدأ بها إيبارشية محدودة، ولكن من خدمته والتعمير الذي قام به والسيامات التي قام بها وتكريس الشباب أو الشابات في الخدمة، فامتدت الخدمة كثيرًا، وفي السنوات الأخيرة بدأ يعاني من أتعاب كثيرة، وهذه الأتعاب ألزمته الفراش، واضطرته أن يذهب للمستشفى أكثر من مرة، وربنا استرد وديعته في الأسبوع الماضي، نودّعه، ونذكر خدمته، ونذكر محبته، ونذكر تعبه، ونطلب صلواته عنا جميعًا في الكنيسة».

لجنة إدارة إيبارشية نجع حمادي

وأضاف بطريرك الكرازة المرقسية: «في فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة، وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث إننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلي إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا».