«التعليم» تحدد شروط التقدم للإعارات الخارجية 2023.. وموانع الالتحاق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح باب تلقي استمارات الإعارة للعاملين بالمديرية للعام الدراسي 2023- 2024، بدءا من 2 يناير حتى الخميس 23 فبراير، لدي إدارة الإعارات الخارجية بالمديرية، ويشترط في المتقدم للإعارة ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون مقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم أو المديريات بالمحافظات.

- قضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم.

- قضاء 24 شهرا في ذات المحافظة المنقول إليها.

- المنتدب يتقدم للإعارة إلى الجهة الأصلية التابع لها.

- ألا يزيد السن عن 56 عاما في 1 أكتوبر العام المقبل، للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والمالية، وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم التدريس بالدول الناطقة بغير العربية.

- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

صورة طبق الأصل من المؤهل

- تسديد مبلغ قدره 100 جنيه، بموجب إيصال 33 .ع.ح، وذلك بناء على النشرة العامة بشأن القواعد المنظمة لحصيلة الإمارات الخارجية، لدى إبراهيم كمال محمد، بالشؤون المالية والإدارية.

- على كل متقدم باستمارة إعارة أن يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه، وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة.

- يلصق على استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة جنيهين.

- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال، وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة، وإذا كانت أنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.

- إرفاق صحيفة الأحوال الألكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية.

- أن يكون حاصلاً على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العامين الآخرين بالتربية والتعليم 2021- 20222.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بصفة نهائية، أما الإعفاء المؤقت أو الذى لم تنتهي فترة الاحتياط فعليه أن يتقدم باقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر .

موانع التقديم في الإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موانع التقدم للإعارة الخارجية للعام الدراسي المقبل 2024/2023، وهي كالتالي:

- من قضى بالخارج 8 سنوات سواء في إعارة أو تعاقد.

- عدم القضاء الفاصل الزمني في الحالات الآتية:

- بعد العودة من إعارة مستكملة.

- من لم ينفذ الإعارة لظروف شخصية بدون مستندات.

- بعد العودة من منحة أو بطة أو إجازة دراسية بالخارج.

- بعد الحصول على دبلوم التربية الخاصة 3 سنوات من الحصول على الدبلوم.

- خريجي المدارس الثانوية خمس سنوات لإعداد المدربين.

- من كان في إجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم للإعارة للرئيس المباشر.

- من كان محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة، ولم تمضي المدة المحددة لمحوها.

- عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام.

- أداء عمل مخفف لصدور قرار من المجالس الطبية.

- من تم تعيينه بنسبة عجز 5 بمجالات وزارة التربية والتعليم تقدم الطلبات شخصيا لإدارة الإعارات الخارجية بالمديرية، للاطلاع على التعليمات والقرارات الوزارية.