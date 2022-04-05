10 شروط للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين.. قضاء 36 شهرا بمجال التعليم

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات هامة وعاجلة للإدارات التعليمية، بشأن التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام 2022/2023 لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث، التي بدأت يوم 3 أبريل 2022، ولمدة 3 أسابيع، مؤكدة أنه سيتم استبعاد الأوراق غير المستوفاة في حال عدم وضوح البيانات، وتتخلى إدارة الإعارات مسؤوليتها في حال عدم الرد.

قضاء 36 شهرا على الأقل في التعليم

وجهت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات التعليمية، تعليمات هامة وعاجلة للإدارات التعليمية بشأن التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام 2022/2023، على النحو التالي:

- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بوزارة التربية والتعليم.

۲- قضاء 36 شهرًا على الأقل في مجال العمل بالتربية والتعليم، بشرط أن تكون السنتان الأخيرتان 20 شهرًا للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها، والمنتدب يتقدم الجهة الأصلية وليس التي يعمل فيها بالندب.

- السن لا يزيد عن 56 سنة لوظائف المعلمين، والوظائف الإشرافية والموجهين، ويكون حساب السن لجميع الوظائف من أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة.

شهادة طبية من جهة رسمية تثبيت صلاحية السفر إلى الخارج

- موافقة کتابية صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفر الزوجة بمفردها ودون أطفال، وأن تكون سارية طول مدة الإعارة.

- شهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج.

- أن تكون درجة كفايته بمرتبة (كفء ممتاز) عن آخر عامين.

- تسديد مبلغ 50 جنيهًا إلى معاون المديرية.

- بدون أكثر من تليفون محمول وأرضي.

- قرار التعيين تغيير المسمى الوظيفي.

- صحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل.

- صورة جواز السفر حديثة مع تطابق الوظيفة المدونة بها ببطاقة التقدم للإعارات.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.