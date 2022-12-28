تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم.. «40 عاما حتى لو حاصل على مقبول»

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات وأمور مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من ضمنها تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم، كما تابع سير العديد من الوظائف التي تم الإعلان عنها والمسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات.

ويهتم الناس بالبحث والسؤال عن تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم، خاصة لمن يرغبون في التقديم للالتحاق والعمل بالوزارة، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم

تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم، تمت مناقشته اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع صالح الشيخ.

وأعلن رئيس مجلس الوزارء، في اجتماعه اليوم، توجيه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم

وأشار مدبولي إلى أن تعديل سن المتقدم في مسابقة التربية والتعليم، جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي، ليصل إلى 40 عامًا بدلا من 35 عاما كما كان يحدث منذ الإعلان عن المسابقة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، ليشترط في المتقدمين الحصول على تقدير مقبول، وذلك من أجل العمل على إتاحة فرصة أكبر للعديد من الشباب من أجل التقديم على المسابقة.