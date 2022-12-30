الخارجية الفلسطينية: أجندة حكومة الاحتلال تشكل تهديدا وجوديا لشعبنا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تشكل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومساء أمس الخميس، صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، على تنصيب الحكومة برئاسة نتنياهو، وصوت 63 عضوًا من أصل 120 في الكنيست لصالح الحكومة الجديدة، فيما عارضها 54 عضوا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأمس الخميس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتنياهو، أنه سيعارض كل قرار من شأنه المس بـ«حل الدولتين»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، أعلنت في وقت سابق، أنها ستواصل دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام في إطار «حل الدولتين».