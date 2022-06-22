نيويورك تايمز: عودة نتنياهو للسلطة أقوى من أي وقت مضى

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه لم تكد أنباء انهيار الحكومة الإسرائيلية، ويقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت حل الكنيست الأسبوع المقبل، أعلن بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، أنه في طريقه إلى السلطة، وقال نتنياهو في مقطع فيديو نُشر على عجل على الإنترنت، قبل أن يلقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت خطاب استقالته رسميًا: «أنا وأصدقائي سنشكل حكومة وطنية»، وأضاف نتنياهو: «حكومة ستعتني بكم، جميع مواطني إسرائيل، دون استثناء».

موقف نتانياهو سابق لأوانه

وتابعت الصحيفة أن موقف نتانياهو كان سابقًا لأوانه، فلن يتم إجراء انتخابات جديدة، وهي الخامسة في إسرائيل في أقل من أربع سنوات، حتى الخريف، ويمكن أن تنتهي دون فوز أي كتلة بأغلبية، ولم يتم حل البرلمان بعد، وأضافت أنه كطريقة وداعية قبل حملة انتخابية، قد يمرر المشرعون قانونًا يمنع المتهمين الجنائيين من تولي رئاسة الوزراء، ويمكن أن يؤثر ذلك على نتنياهو، الذي هو في منتصف محاكمة فساد استمرت لسنوات، ومع ذلك، فإن احتمال عودة نتنياهو إلى السلطة الآن أقوى من أي وقت مضى منذ تركه في يونيو الماضي.

نتانياهو «ترامب إسرائيل» أطول رئيس وزراء خدمة

وأوضحت الصحيفة أنه لدى نتنياهو، الذي يعد أطول رئيس وزراء في إسرائيل خدمة، الفرصة الآن لإضافة المزيد إلى السنوات الخمس عشرة الماضية في السلطة، وهي الفترة التي شكل فيها الخطاب الإسرائيلي المعاصر والأولويات أكثر من أي شخصية أخرى، وخلال فترات عمله السابقة، دفع المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين، وشجع عدم الثقة الشعبية في القضاء والإعلام، وسرع من قبول إسرائيل في الشرق الأوسط بينما كان يشرف على انهيار مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ومثل أنصار دونالد ترامب، لم تتخل قاعدة نتنياهو عنه حتى بعد أن فقد السلطة.