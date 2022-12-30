أوباما ينعى بيليه: فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ناعيا أسطورة ملاعب كروة القدم، بيليه، إن الأخير كان أعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف أوباما، أن بيليه، باعتباره أحد أشهر الرياضيين في العالم، فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس، موضحا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن مشاعره مع أسرته وكل من أحبه وأعجب به.

وأمس الخميس، أكد مستشفى «ألبرت أنشتاين» حيث كان يعالج بيليه، وفاة أسطورة كرة القدم بسبب فشل عدة أعضاء نتيجة تطور «سرطان القولون»، فيما قالت ابنته، كيلي ناسيمنتو، على «انستجرام»: «نشكرك.. نحبك بلا حدود.. ارقد بسلام»، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نعى أسطورة الملاعب البرازيلية، بيليه قائلا: «اللعبة، الملك، الخلود».