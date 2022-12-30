نانسي عجرم: مصر تتطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة

أثنت الفنانة نانسي عجرم على التغيرات الكثيرة التي حدثت في مصر في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنها جاءت لأول مرة منذ 20 عامًا، وتشعر دائما أنها في بيتها وبلدها وعائلتها.

مصر شهدت تطورات كثيرة في الفترة الأخيرة

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أن مصر شهدت تطورات كثيرة في الفترة الأخيرة مثنية على هذه التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

المصريين بيحبوا أرضهم كتير وبينتموا لوطنهم كتير

وأضافت نانسي عجرم: «مصر مؤخرًا بتشهد تطور فظيع وكتير كبير في وقت قليل جدًا وتغيير كبير وواضح وانا بعرف ان فيه صعوبات والموضوع ما هو سهل أبدًا وفيه تحديات وصعوبات لكن دايمًا انا بقول انه هذا الشيء بيدل على أن المصريين بيحبوا أرضهم كتير وبينتموا لوطنهم كتير»، موجهة التحية للمصريين قائلة «تحية لكم كبيرة».