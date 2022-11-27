أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري في موسم الرياض

طرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم ووائل كفوري، المقرر تنظيمه ضمن فعاليات موسم الرياض، الأربعاء المقبل، التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعها الرسمي.

وانقسمت تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري إلى 5 فئات، حيث جاءت الأولى بـ110.26 ريال أي ما يعادل 720 جنيها، والثانية بـ57.51 ريال، أي ما يعادل 1000 جنيه مصري.

أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري

أما عن الفئة الثالثة في حفل نانسي عجرم ووائل كفوري، فجاءت بقيمة 236.27 ريال، ما يعادل 1500 جنيه مصري، والرابعة بـ315 ريالا سعوديا، ما يعادل 2000 جنيه مصري، والخامسة والأخيرة بـ472.54 ريال سعودي، ما يعادل 3000 جنيه مصري.

يذكر أنّ الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «علشانك» عبر حسابها على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، حيث بلغت نسبة مشاهدتها 17 مليون مشاهدة، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.