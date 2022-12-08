نانسي عجرم تصل جدة لإحياء حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

وصلت منذ قليل، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلا غنائيا في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام بمدينة جدة السعودية، المقرر له مساء اليوم.

كانت نانسي عجرم، وصلت المملكة السعودية منذ أيام، لإحياء حفل فى مدينة الرياض السعودية، وسافرت بعدها إلى جدة لحضور حفل الختام لـ مهرجان البحر الأحمر، المقرر إقامته فى الحديقة الكبرى لقصر ريتز على كورنيش جدة.

حفل ويجز

وكان الفنان ويجز، أحيا حفلا على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر أمس، على كورنيش جدة، وكان الحفل كامل العدد.

ياسمين صبري في السعودية

كما حرص عدد من النجوم، على التواجد في السعودية اليوم، للمشاركة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أبرزهم الفنانة ياسمين صبري، التي وصلت صباح اليوم، وهى ترتدي عباءة وغطاءًا للرأس باللون الأبيض.