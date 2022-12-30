نانسي عجرم: والدي علمني قيادة السيارة في عمر 9 سنوات

تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن ذكرياتها مع والدها، مشيرة إلى أنه كان حريصًا على أن يعلمها كل شيء، وأن تغني منذ طفولتها، معقبة: «كان بيحاول يعلمني كل حاجة وعايز أغني من عمر كتير صغير».

والدها علمها قيادة السيارات وهي في عمر 9 سنوات

وقالت نانسي عجرم خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» إن والدها علمها قيادة السيارات وهي في عمر 9 سنوات، لافتة أنها وقتها لم تكن أقدامها تصل للمكابح وللمقود وكانوا يضعوا لها وسادة خلف ظهرها، موضحة: «كنت بسوق في الصيف وكنا على جبل وشوية شوية كنت بسوق واخد أخواتي وأصحابي وكان لازم يكون معايا حد كبير بابا أو بنت خالتي لكن ماما كانت بتخاف عليا».

وتذكرت نانسي عجرم كواليس تعلمها قيادة السيارة في طفولتها قائلة: «ما كان طبيعي إني أسوق على عمر 9 سنين لكن أنا أكيد كان بدي أسوق».

بابا كان مستعجل علينا كلنا

وحكت نانسي عجرم عن موقف طريف، قائلة: «مرة قرر البابا يبعتني مشوار لحالي عشان يديني ثقة وما أخاف، وكان بيتنا جنب السوبر ماركت، وبابا قرر أسوق لحالي وروحت وهو عارف إن ماما هتروح ورايا، وهو قال محدش يروح وراها، وعندما نظرت في المرآة لقيت ماما جاية جري».