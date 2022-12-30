نانسي عجرم: «كل ما أجي مصر لازم أكل كشري وبحب الشطة والحمام المحشي»

تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن محبتها للطعام المصري خاصة الكشري، لافتة إلى أنها تحرص على تناوله كل مرة تزور مصر فيها، مشددة: «أنا بحب الأكل الطيب ولما بزور بلد لازم أشوف أكلهم، وبحب الكشري والحمام والمحشي، لكن الكوارع صعبة شوية».

عشان ابقى مصرية لازم أقول بضرب كشري

وقالت نانسي عجرم خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»: «كل لما أجي لازم أكل كشري ومباكلش حاجات خفيفة ولما بقول كشري مبقولش باكل كشري لكن عشان ابقى مصرية لازم أقول بضرب كشري».

الحمام المحشي لذيذ قوي وبضربه كمان

وتحدثت عن أكلة مصرية أخرى تحبها مضيفة: «عندي أصحاب في مصر لما أجي أزورهم بيعملوا حمام محشي لذيذ قوي وبنضربه كمان».

ونفت نانسي عجرم تناولها الكشري قبل حفلاتها بسبب الشطة حيث تضع شطة على الكشري لذلك لا تستطيع تناول الكشري عند وجود حفلات لها، مؤكدة: «أنا بحب الكشري وبحب الشطة وبحب الحر ومش لازم قبل الحفلة أكله».