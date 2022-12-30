«ناسا» تكرم بيليه في الفضاء.. وبايدن يشيد بـ«حياة الأسطورة»

تتواصل ردود الفعل الدولية على رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية الجوهرة السوداء، بيليه، الذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا، وكرمت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة باسم وكالة «ناسا»، أسطورة كرة القدم البرازيلية، «الجوهرة السوداء» إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو «بيليه»، الذي وافته المنية، أمس الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

ونشرت وكالة «ناسا»، صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل «الأخضر-الأصفر-الأزرق»، تكريما لـ بيليه، مشيرة إلى أن أسطورة الكرة البرازيلية معروف لدى الكثيرين بلقب «ملك اللعبة الجميلة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي سبتمبر 2021، شخص الأطباء إصابة بيليه بالسرطان وفي فبراير من العام الجاري 2022، واصل أسطورة كرة القدم البرازيلية، العلاج الكيميائي في مستشفى «ألبرت أينشتاين» بساو باولو.

بولسونارو: بيليه حول كرة القدم إلى فن وفرح

وكان الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، تساءل في وقت سابق، عن كيفية الحزن على رحيل رجل حمل من خلال كرة القدم اسم بلاده إلى العالم، مضيفا عبر «تويتر»، إن بيليه حول كرة القدم إلى فن وفرح.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على صورة تجمعه بـ بيليه، إن حياة أسطورة كرة القدم البرازيلية تمثل قصة ما هو ممكن، مضيفا عبر «إنستجرام»، إن قبل وجود ميسي ورونالدو وبيكهام ، كان هناك بيليه.

الرئيس المكسيكي: بيليه معلم متواضع

وأوضح بايدن، أن صعود بيليه من بدايات متواضعة إلى أسطورة كرة قدم تعتبر قصة لما هو ممكن، فيما قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه شاهد بيليه في كأس العالم لكرة القدم على شاشة سوداء وبيضاء، عندما كان طفلا، مشيرا إلى رسالة تضامن مع عائلته، ولكل شعب البرازيل.

بدوره، وصف الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، بيليه بلاعب كرة قدم عظيم ومعلم متواضع، فيما أشار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إلى رحيل أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وكان نجم كرة القدم البرازيلي السابق، روماريو، قال في وقت سابق، إن بلاده تودع أحد أشهر أبنائها: ملك كرة القدم، مضيفا إن بيليه انتخب رياضي القرن، جعل العالم ينحني أمام موهبته، مشيرا إلى أن الأسطورة أخذ كرة القدم البرازيلية إلى مذبح الآلهة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوزو» الإخبارية الأوروبية.